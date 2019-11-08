【麼麼茶】小齊阿牛望重返熱浪島開騷 搵埋鄭秀文一齊玩 (15:09)

任賢齊（小齊）和好友阿牛19年後再合作，製作「浪花一朵朵2.0版」新歌《嘿~我是說你呢》。兩人早前為新歌錄音時，阿牛突然爆料，指《嘿~我是說你呢》歌詞中的長髮女孩，就是他們當年拍攝電影《夏日麼麼茶》時在熱浪島上遇到的日籍性感潛水女教練。

阿牛回憶當年在島上拍攝《夏日麼麼茶》，有晚在沙灘酒吧跳舞時遇上島上一位總愛穿紅色比堅尼的性感日籍潛水女教練。他指對方當時在跳舞，舞姿誘人，他立即走過去一齊跳，豈料跳了幾步後發現對方不是在跟自己跳。阿牛說︰「我轉頭望，原來小齊在我後面。」

小齊聞言反問︰「有這樣的事？我沒有記憶。你怎麼記得這麼清楚？ 那個人可能是導演馬楚成，不是我...」阿牛強調身後那個人一定是任賢齊，隨後更重演當年日籍教練的舞姿。堅持失憶的小齊被問到是否怕太太呷醋時說︰「不是，真的沒發生過這樣好的艷福﹗那時候日拍夜拍，怎會有時間追女仔？我沒那麼好命過﹗」

提到與阿牛再合作，小齊希望除了新歌外，更可以一齊在熱浪島上開演唱會。他說目前正在計劃中，但有很多技術問題，單是如何搬運舞台到小島上已是大難題，希望馬來西亞政府，旅遊局可提供支援。他說︰「如果成事，我會邀請鄭秀文及《麼麼茶》的其他演員參與。」

（即時娛樂）