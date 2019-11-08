麥浚龍大膽邀黎明合唱 雷頌德打定輸數 Leon親解應承原因 (18:05)

黎明（Leon）早前罕有地推出新歌，而且是與麥浚龍（Juno）的合唱歌《忘記和記》，令不少粉絲驚喜﹗Juno作為這首歌的主腦人物，日前在社交平台上載短片，與黎明、作曲人雷頌德（Mark）、填詞的黃偉一同解構這次合作的來龍去脈。

Juno表示當初決定要炮製一首偽廣告歌，聽Demo期間腦海中浮現出黎明的聲音，所以決定邀請Leon合唱，更大膽將歌曲Demo交到Leon手上。雷頌德多年來與黎明合作無間，他坦言聽到Juno想找黎明合唱的提議後有點驚。阿Mark說︰「多年來，不少歌手透過我邀請Leon合唱，他全部拒絕，令我覺得Leon是不喜歡合唱，所以Juno說要找Leon合唱時，我叫他自己問Leon願不願意。我當時心裏想，Juno不會成功，所以知道Leon跟Juno合唱，我是有驚喜﹗」

雖說《忘記和記》是首合唱歌，但其實大部分是由Juno主唱，黎明只唱出歌曲的最後部分。阿Mark認為Leon之所以答應和Juno合唱，是因為他們在某些事上的想法一樣。阿Mark說︰「Juno只找黎明唱最後一段，正如Leon向來覺得合唱歌為何一定要對唱，不可以自己唱一半，然後找人唱埋餘下那一半。」

黎明在片段中讚Juno是個有很有獨特性創意的人，除了歌手，其實更加是位創作人。Leon說︰「我認識這首歌的作曲人，也認識填詞人，但未深入了解過邀請我合唱的那個人，對他的認識很少。不過，我有看過他的電影，也聽過不少他的歌曲。」原來，Leon答應Juno合唱，全憑直覺。他表示當日收到Juno的邀請後，叫Juno給他12個小時。他說︰「我叫他讓我聽3次，如果覺得好，接受做就一齊做。我們很Casual，12個小時內就決定合作。」

（即時娛樂）