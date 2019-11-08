【特別通告】蓋鳴暉保障戲迷安全 取消兩晚沙田夜場粵劇 (17:07)
文章日期：2019年11月08日
近月的反修例風波持續，尤其每逢周六周日，各區都有不同「運動」，而粵劇名伶蓋鳴暉原定在11月20日至24日，在沙田大會堂舉行5天合共7場的演出，適逢11月24日是區議會投票日，近日網上傳出不同消息，指投票前夕當天，有大型公眾活動，鳴芝聲劇團為了戲迷安全，今日在facebook專頁宣布，取消11月23及24日兩晚夜場演出通知。
《鳴芝聲劇團特別通告》（2019.11.08）
有鑑於近月社會活動頻繁，鳴芝聲劇團在平衡各方面意見後，再經探討及諮詢粵劇營運創新會和沙田大會堂商議，原定沙田大會堂11月20-24日（5日7場），決定取消11月23及24日兩晚演出，日場演出維持不變。
以下演出現吿取消：
2019年11月23日 (星期六) 晚上7:30《二郎橋》
2019年 11月24日 (星期日) 晚上7:30《香銷十二美人樓》
觀眾可帶同該場之完整門票在以下日期、時間及地點辦理退票手續。
退票日期：2019年11月14日至2019年12月13日（星期六、日及公眾假期除外）
*逾期恕不受理
退票時間：上午10時至1時或下午2至6時
退票地點：
（1）粵劇營運創新會：沙田大會堂地下G50室
（2）鳴芝聲劇團：香港北角渣華道8號威邦商業中心1910-1911室
退票查詢：2522 1669（鳴芝聲劇團）或2691 2937 （粵劇營運創新會）