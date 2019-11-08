【專訪】跟老婆鍾淑慧有拗撬 60歲吳岱融絕招冧妻息怒氣 (20:08)

擅演奸角的吳岱融，在劇集《牛下女高音》演住家好男人「大爆」，是各中佬主角中最突出兼最有型一位，獲視迷激讚。「改邪歸正」的吳岱融，今次演貼地寫實小男人角色，他表示「大爆」表面是一位畏妻，卻又顧家的好好先生，吳岱融解畫只是愛惜太太，免家人擔心的表現；現實中，角色與他真人都是愛妻號人辦，他說：「對角色我有些很認同，就是不想老婆不開心，盡可能報喜不報憂，遲一日讓知她就少一日擔心，我與大爆的共通點，就是不會將不開心帶回家。」

不經不覺，60歲的吳岱融和與太太鍾淑慧結婚24年，兩夫婦偶爾玩呷醋是小情趣，而外間的誘惑才是真正考驗，慶幸一如劇中夫妻，安然面對風波。

相處多年，互相了解另一半的優點和缺點，吳岱融承認夫妻間會有拗撬，通常由他主動𧨾對方，以平息怒氣，岱融還使出絕招：「老婆好簡單，多讚她就得，煮得不好吃都要講好食。平日我衣著配襯，都交她去決定，好信任她對時裝的眼光；如果家中有壞燈、廁所有問題的粗重工作，就由我負責。」24年感情的細水長流，多為對方設想及欣賞優點，生活上的互補不足，就是吳岱融維繫婚姻之道。

欲知更多專訪內容，請留意明天（9日）明報娛樂版。

（即時娛樂）