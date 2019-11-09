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結婚生女後工作量減 賈曉晨自嘲「舊人」 怕再生會失業 (19:36)
文章日期：2019年11月09日
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賈曉晨擔心再做媽媽會失業，沒人再找她工作。
賈曉晨的女兒就快兩歲生日。（賈曉晨微博圖片）
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【今日直擊】
賈曉晨出席電影《失蹤》首映禮，自言結婚產女後工作量下跌，怕再生多個會失業。她說︰「生育方面順其自然，我想工作先。」她表示女兒快兩歲生日，打算帶她去動物園玩。
（即時娛樂）
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