結婚生女後工作量減 賈曉晨自嘲「舊人」 怕再生會失業 (19:36)

賈曉晨擔心再做媽媽會失業，沒人再找她工作。

【今日直擊】賈曉晨出席電影《失蹤》首映禮，自言結婚產女後工作量下跌，怕再生多個會失業。她說︰「生育方面順其自然，我想工作先。」她表示女兒快兩歲生日，打算帶她去動物園玩。

（即時娛樂）