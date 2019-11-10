【為保護老婆上街】鄭敬基被香港人改變 拒為五斗米折腰 (18:10)

反修例運動持續，鄭敬基不時在社交網發聲，也有和太太Angie參與遊行。鄭敬基日前接受商台《1圈圈 星光背後》訪問時，強調不與年輕人割席。他說︰「即是等於我有個仔，他因為某些事而有情緒問題，他被人誤會了又好，打爛了東西又好，你有沒有見過父母面對患有自閉症的兒子時，會因為孩子被挑起情緒而不認他做仔？要先處理好病因，這很重要。大家都知現在的『病因』是什麼。」

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他坦言當初因為朋友圈及工作才返回香港發展。鄭敬基︰「講真，我不是幾熱愛香港，但這幾個月見到真正的香港原來是那麼有毅力，我很尊敬香港這個地方。我未見過一個地方的人可以為一件事而那麼同心，必要時那麼禮讓大家，需要時又那麼爭取。不論你是什麼階層，有錢、無錢，還是專業人士，都可以不自私。這個新的獅子山下精神，現在變了是獅子山上精神﹗」

被問到可覺得香港人分裂時，鄭敬基說︰「係，以前分裂是因為要『搵食』，但當有樣嘢超越了『搵食』，個心會搵得不安樂，會責備自己這樣地『搵食』。人可以『搵食』，但『搵食』去到一個點，連自己都會問自己『我真係啱？』的時候，那啖飯好難啃了。」

鄭敬基表示當初太太Angie出去為年青人送物資，他就為保護太太才一齊上街。鄭敬基說︰「我很尊敬這個老婆，她內心的正直是我沒有的，她認為對的事就去做。小朋友是全世界都應該保護的，不是因為你是什麼立場。」

鄭敬基坦言最初陪太太出去，也驚自己會被人認出。他說︰「太太、外母、媽媽也叫我不要去，這就是我們藝人所承受的，都是怕影響事業，但我老婆出了去，如果我和她分開，那當日結婚時說要守護她豈不是廢的？我要守護我太太，但愈來愈同心同行時，我什麼都看到，但啱的事多很多。（被太太改變了？）不是她，是香港人。」

（即時娛樂）