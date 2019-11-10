【專訪】「李安之子」首次做男一 李淳唔介意全裸演出 (18:40)

台灣名導李安兒子李淳出道8年，最近在台灣電影《陪你很久很久》首次當上男主角，戲中跟「北一女神」蔡瑞雪譜出一段明愛暗戀愛情故事，當中李淳一幕裸跑露股戲更充滿話題性。

李淳表示拍攝裸跑戲時不感尷尬，只覺很熱，因當時在台中夏天的下午拍攝，地面熱到辣親腳板，「男仔成日要著衫好辛苦，寧願很自由地奔跑，所以成班男仔都拍得好開心。」拍檔蔡瑞雪當天不用開工，也特地到場看露股湊熱鬧，問看到有什麼感覺？她即指著李淳笑道：「他的屁股很翹，保養得很好。我在現場不尷尬，只是比較害羞，但看一班男仔都很自在的樣子，光着屁股在那邊等都不害羞，不過天氣很熱，他們流汗有一點味道。」

李淳稱在台灣電影已露過三次股，很疑惑導演們覺得他是什麼人，但如果劇情需要全裸，他覺得為藝術也可以接受，而絕不是受曾執導《色·戒》的爸爸李安影響。蔡瑞雪亦稱：「我也是！可以多嘗試，如果為了角色的話是可以的，但公司不知道。」

李淳作為李安的兒子，他稱爸爸從不會給予壓力，每個父母只希望子女開心和努力追求自己的夢想，而子女給父母最大的禮物，就是努力找到自己的價值。曾於爸爸執導的電影中演配角，他也不禁大讚爸爸是位很犀利的導演，「當然喜歡和爸爸合作，但不會要求爸爸安排角色，我們不是這樣的人，希望靠自己，他對我亦有這樣的要求，如果一直靠關係，就算有機會給我，表現也不會好。」

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（即時娛樂）