【交通警開槍】鄭敬基封1111為港殤日 伍家謙呼籲不要「麻木」 (17:13)

網民今日發起「大三罷」行動，多區出現警民嚴重衝突，當中西灣河發生交通警開槍事件，21歲男子被撃中受傷送院，震驚全港市民。

鄭敬基在Ig接連發聲，更封今日（11月11日）為「港殤日」，他留言表示：「港殤日 2019.11.11 早上西灣河開三槍開始，少年左下腹中槍，倒地，失意識。然後東區醫搶救。其（期）間，消息滿天飛，有傳穩定下來，有傳失血過多命危，最後看到RTHK新聞，手術後情況危殆，但穩定下來。年青人，你要活過來，為自己，為父母，為同學，為属（屬）於你和你們這一代的香港未來，要健康起來。我們不能再多個周梓樂，我們受不了再多個陳彥霖。繼你倒地之後，大家都同步見證每一秒 每個自己看到收到的鏡頭，有屬實的，有未經証實的，此時此刻香港烽煙四起，這是事實！每個人心如果還有靈魂都在下沉中，想著今天，今晚如何完？這未兩天，本周會怎樣？香港政府出來宣布些什麼？警方又會怎樣解釋昨晚至記招前所有行動？」

伍家謙亦在網上發文：「記得幾年前，放tg係好大件事。到而（依）家發生得太多，可能好多人會因為咁麻木咗；記得幾年前，射橡膠子彈係好大件事。到而（依）家發生得太多，可能好多人會因為咁麻木咗；記得幾個月前，抆（拔）真槍出嚟係好大件事。到而（依）家發生得太多，可能好多人會因為咁麻木咗；記得幾個月前，向天開槍係好大件事。到而（依）家發生得太多，可能好多人會因為咁麻木咗；再睇埋今日嘅事之後；唔好麻木。麻木成為歪理變常態嘅養份。」

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（即時娛樂）