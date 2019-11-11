撐香香演《BB2》有觀眾緣 李佳芯冇份演《踩II》嘆可惜 (19:04)

【今日直擊】李佳芯（Ali）今日在將軍澳錄影《Do姐有問題》，她表示已完成《愛美麗狂想曲》拍攝，問到何時再拍劇？她說：「真的不知道，好被動，無劇拍的時候充實自己，這是我第一日入行都是這樣方式生活，沒刻意想幾時拍，總之有劇找我就拍，沒有就充實自己。」

談到《BB來了2》（暫名）轉了演出班底，由岑麗香主演，Ali則說：「我好期待香香，好多觀眾都好期待，因為她剛生完BB，在最新鮮狀態下演《BB來了2》，我反而期待她演出。（感失望？）沒有，香香有觀眾緣，她演的話有另一個效果，有另一樣新東西，不要經常諗第一集，既然她有觀眾緣。（有網民留言指沒你份就罷睇？）不會啦，我沒有聽到這些，我都好想看香香拍劇。」

有指Ali另一部劇《踩過界II》同樣被out，改為加入張曦雯演出，對於沒有份演《踩II》，Ali大嘆有點可惜：「我幾鍾意Never角色，所有班底和劇本都好好，沒有份拍都可惜，但都要看故事內容，始終Never跌落崖，最緊要內容吸引完整，現在照寫Never不在，都明白亦係應該的。」

問到有沒有後悔發表一些言論而影響到工作？Ali說：「嗯...今次這件事真的幾敏感，當時低估了。演員是感性的人，我對生活環境有一定感受，有時想寫內心感受，不是太激進，不是和人嗌交，或者偏激，以抒發個人感受為主去寫，原來在敏感時間去寫，會觸動到不同人神經，這個自己都低估了，作為公眾人物，會放大我的說話。但我又覺得OK，自己小心些，都明白藝人角色，我只想做演員，不希望跟其他事掛鈎，我只想做好自己作品，拍好自己劇，不想一些政治事件，或其他蓋過自己的工作。」

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（即時娛樂）