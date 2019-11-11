【遇過事業低谷…】林德信工作不似預期 衛詩雅懷疑入錯行 (21:09)

【專訪】林德信與衛詩雅在電影《獅子山上》中飾演兩夫妻，故事是真人真事改編，講述曾是「包山王」的黎志偉如何谷底反彈。林德信坦言坐在輪椅單靠上半身做戲好難，尤其是結尾攀獅子山那場，下半身連同輪椅被綁，只得雙手和臉部表情做戲，在綠布景憑空想像自己當時的處境和心情，真是很大挑戰，幸好「太太」衛詩雅在戲內戲外也「不離不棄」，給予很大支持和鼓勵。林德信說：「當日邊拍邊忟憎，覺得自己做不來，又擔心演不到這種感覺，曾問導演可否改一改劇本，但導演堅持，幸好得詩雅幫手，不停和我交流，幫了我很多。」詩雅指當時見林德信有點迷惘，於是爬上幾米高台直接鬧他，道出身為老婆的心聲，鬧完後全組人靜下來，知道他有感覺即離開，就這樣完成拍攝。

林德信入行7年，衛詩雅則是11年，雖然沒有黎志偉受到那麼大打擊，但也有遇到挫敗的時候。林德信說：「挫敗感是無論電影和音樂上，結果都不及預期，惟有Keep住不放棄，向前行，下次再做好些，做到最好的正面心態，要不然不會有進步，同時要不停增值自己。」他覺得自己很幸福，有個內行的爸爸林子祥可以分享，「他好了解我，會給我意見和鼓勵，好似今次電影有很多CG，他話『聽講好難拍，別想太多，不要框住自己，放膽去做便可以』。」

衛詩雅曾經懷疑自己是否入錯行，不適合拍戲，「間中就會有這種情緒，因為這行工作和收入不穩定，好無安全感，最谷底是入行第3年，跟現在一樣是電影的冰河時期，無工作、無錢又要養家，問自己是否仍要繼續下去，但我太熱愛演戲，無份工比演戲更熱愛，沒有藉口離開了，憑信念和熱誠才可堅持至今。這行很易養懶人，所以我不讓自己停下來，沒工作也不停學東西增值自己，將時間填得滿滿的。」

欲知專訪詳情，請留意明天（11月12日）明報娛樂版。

（即時娛樂）