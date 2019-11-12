【吳君如身兼監製同主演】舞台劇演員阿丙演蘇樺偉感壓力 (14:01)

吳君如身兼監製和演出的新戲《媽媽的神奇小子》，日前舉行開鏡儀式，而蘇樺偉本人亦有現身。（大會提供）

由吳君如監製，真人真事改編自前殘奧運會金牌得主蘇樺偉的熱血溫馨電影《媽媽的神奇小子》，舉行開鏡儀式，眾演員包括吳君如、錢小豪、梁仲恆（成年版蘇樺偉）、張繼聰、胡子彤和吳肇軒等出席開鏡儀式，蘇樺偉及蘇媽媽也到現場參與，氣氛熱鬧。

身兼監製及演員的君如則演蘇樺偉媽咪，她說：「拍攝前同蘇媽媽見面，問了她很多日常習慣、興趣，當然今次並非模仿大賽，只是將收集回來的資料，編寫成完整劇本。」飾演蘇樺偉爸爸的錢小豪說：「跟君如合作很多年，雖然很多年沒見，想起當年合作已是20多歲的事，今次再合作好開心！其實早在10多年前已經跟蘇樺偉有數面之緣，今次有份演出關於他的故事都算是緣分，他仍記得我的名字。」

飾演靈魂人物蘇樺偉的舞台劇演員阿丙（梁仲恆），直言有壓力：「因為今次飾演嘅蘇樺偉是為人認識，所以好容易觀眾就會看得出我扮演得是否神似，能變化的框子變得很細，所以會有壓力。」

得知自己的故事能改編成電影，蘇樺偉本人也說：「好開心，希望可以鼓勵到別人，帶給大家正能量。」蘇樺偉的媽媽表示：「好開心兒子的人生拍成一個故事，飾演偉仔的演員，外形動靜都好神似，不過那位演員比我兒子帥一點點！同時好多謝吳君如飾演自己，其實她年輕過我好多，覺得難為了她！」

（即時娛樂）