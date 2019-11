「細龍太」陳偉琪(Vicky)上月底涉酒後駕駛被捕,她事後在社交網及現身電視城喊住道歉。而Vicky亦獲公司原諒,未被飛出處境劇《愛‧回家之開心速遞》,事過境遷,Vicky今日在instagram上載新相,相中的她抬頭望天,並留言稱:「Lift your head up. Better days are coming.一切都會更好的。」

(即時娛樂)

