【警中大施催淚彈】舊生洪朝豐感憤慨：為師弟妹勇猛抗爭感驕傲 (18:09)

網民今早（12日）續發起「大三罷」，防暴警再次於多間大專院校與示威者對峙，其間施放多枚催淚彈及布袋彈。中文大學今早開始出現衝突，警方與示威者持續對峙。至下午約3時至4時，警方於中大校園二號橋一帶作拘捕行動期間，並施放催淚彈及橡膠彈，下午近5時半，中大校長段崇智現身人群聚集現場了解。

「中大人」的洪朝豐正身在清邁禪修，他於1978年修讀新聞系，並在1982年畢業。對於警方和示威者在中大持續對峙，洪朝豐表示：「也是看文章才知道有這樣的事，心裏很憤慨，也為師弟師妹的勇猛抗爭，感到無比驕傲，香港這個政權很邪惡，我也一樣與香港同心，社會崩壞，是非顛倒，指鹿為馬，香港瀕臨死亡，然而，香港充滿希望，我不介意表態。為年青人致敬！」

另外，陶傑近5時許在facebook貼相，並說：「中文大學變成了一座烽火台。是不是整座大學，變成了林鄭月娥眼中的暴亂基地？

三百年前，雍正皇帝也派清兵攻打並火燒少林寺，因為少林寺被認定窩藏叛亂的反清志士。當年英國殖民地政府，見民國知識分子錢穆等人，逃亡香港，保存宣揚在大陸成為灰燼的中國儒家文化，於心不忍，將這一角山水，建設成中文大學。今日，香港和海外的中大校友，不知作何感想？中國人的歷史悲劇，在這籠黑煙之中，見盡其宿命循環。」

（即時娛樂）