【致前輩們】千字文求救 卓韻芝：懇求你們立即公開發聲 (01:18)

反修例運動持續，中大校園衝突令人心痛，卓韻芝深夜在Facebook上載「千字文」，懇求「前輩」們伸出援手。

卓韻芝寫道：

「各位前輩，容小輩卓韻芝阿芝以最深切的痛，懇求你們伸出援手。有聞好些前輩間中閱讀小輩的文字，盼以卑微謙遜之心意公開求助。

懇求者，也許該先解釋自己。小輩的確是站在反抗的一方，唯請理解，這個夏天，我的公開表述是極為理性的，從沒叫人上街，沒發表煽情文章，沒肆放情緒言論圖添街頭仇恨。推掉新聞A版所有訪問，為的是緊守其位；沒有為和平手段（例如連儂牆、聯署）自讚「香港人好嘢」，避免將畫面浪漫化......說多了，僅希望前輩們明白我的冷靜、清醒、理性，如這一次的公開懇求：

明白到你們對這場運動擁有自己的看法，不能單純以黃/藍來簡化，這陣子亦感激一些前輩們跟我分享之，由世界局勢到政治策略到玄學new age ，然而經過這兩天之後，危急之務已經相當清楚：拯救人命。

這是一場屠殺。

放下那些real or fake news、忘記那些政治youtuber的故仔、人還是鬼堵路破壞，求你們別聚焦在群組的傳發內，撇下本來本來如何、大策略如何、誰會輸贏、conspiracy or proxy war theory，統統暫且撇下，我們此刻最不需要的是narrative。事情發展至今夜，警隊向中大學生十五分鐘連環水平掃射，，並封路阻救緩，昨天城大理學生被拖出毆打、街上中學生被槍擊胸膛......事實只有一個：年輕人的生命正在活活地失去，如果大學生是18-21歲，我們正在失去的，是大學生的+-5歲，即13-18.21-27歳，這是幾代人的命，彷彿回歸前後出生的靈魂從不存在。他們是社會的棟樑。他們是未來的棟樑；如我們也曾經是。

先撇開中產、中年對扺抗的支持，集中談年輕人。也許他們的訴求或手段不合你們心意，但不認同他們的追求，不等於應該別過臉任由他們死去。現政權所針對的，是年輕人、讀書人，他們值得以失去性命來被「懲罰」嗎？孩子不守規矩應該......殺？目擊這些一切，教後來的孩子如何相信「好好讀書」？前輩群中定必有許多讀書之人、嚮往知識之士，此城正演活屠殺，學生正在死去，我們可以為自己作為人的信譽做點事嗎？

謹希望以赤誠之心懇求你們公開表態，如當天目睹屠城之痛，公開表態，懷著勇氣、惻隱，如你們面對至親的兒女，簡單地：希望小孩健康。

位高權重的前輩們，你們定必有更多門路、人脈和方式，不敢多言建議，至少最低限度地，懇求你們立即公開發聲。

求求你們。

卓韻芝敬上

*雖然小輩算不上是誰，但這並非群組匿名者說的什麼什麼，而是理性的我掛出名字的乞求（如欲fact check 請查看本人facebook 或Instagram ）。自問畢生沒求過人，直至今天。求求你們伸出援手... ... 」

（即時娛樂）