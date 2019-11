日本「萬人迷」木村拓哉今日慶祝47歲生辰,16歲女兒木村光希今早透過社交媒體向星爸祝賀。光希在Instagram(IG)上載兩張父女溫馨合照,並以英文留言︰「Happy Birthday Dad !!! Thank you so much for all the love to the family ❤️! Thank you for always making the house full of smiles and laughter ! Love you !(爸爸生日快樂 ﹗感謝你對家人的所有愛❤️!感謝你令家裏充滿微笑和歡笑!愛你!)」

