【母校淪為「戰場」】森美開咪做節目哽咽︰人間未到絕路 (19:14)

民間昨天發起第2日「三罷」行動，全港多區發生激烈示威，多間大學校園同時爆發警民衝突，以香港中文大學情況最激烈，防暴警與中大生在校園通往科學園的「二號橋」上演攻防戰，數十名學生受傷。商業二台叱咤903今日早上10時至晚上7時停播所有節目，改為播放特備節目「還我們公義 903個個為什麼？」，讀出香港人一人一個留給當權者的問題。

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中大畢業的森美心情沉重，今早主持節目時一開咪已哽咽。他播完王菀之的《天堂有路》後說︰「天堂有路，但係人間未到絕路，努力！」小儀接着表示︰「我哋大家都係香港人，我愛香港﹗」兩人之後讀出聽眾留言，大部分都是為香港人，尤其年青人打氣。謝茜嘉亦在節目中反問︰「真係要咁樣咩？真係冇其他方法咩？」

麻利亞亦是中大校友，她在社交平台留言︰「我嘅母校、我嘅師兄弟姊妹，我成日話，人生最快樂嘅事情係讀過中大，係中大人都明白，呢種日子，真正係死而無憾。請大家為學校裡（裏）面所有人祈禱。我明白，守護學校，係中大人莫名奇妙不能挑戰嘅底線。所以請所有中大人同香港市民，務必放下手頭上嘅事，現在就去做，為所有人祈禱，拜托（託）大家😭，亦為所有大學正在奮戰嘅大學生們祈禱，願所有人平安。求下（吓）大家🙏。」

（即時娛樂）