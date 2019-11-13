【「十年」系列】奧運六星身分遭狠批 黎諾懿靠《舞動奇跡》回復鬥心 (19:42)

【專訪】黎諾懿入行17年，於2002年無綫訓練班畢業不久，即在劇集《當四葉草碰上劍尖時》中做男一，之後跟林峯、吳卓羲、黃宗澤、馬國明、陳鍵鋒被公司力捧為「奧運六星」，可是性格貪玩，且表演麻麻，遭狠批不配做粒星，被掟入兒童節目組再培訓，2009打後2、3年事業受挫，鬱鬱不歡。

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諾懿表示：「當年好唔開心，被人話跑得慢，見到其他五星做主角，自己點解冇份！比喻他們是劉德華、梁朝偉，我都是湯鎮業吖，但報道說我根本不算六星，當時年少氣盛，不懂處理，沒有太多工作，就經常去飲酒，結果愈撈愈霉，冇人想見我、訪問我，我就躲在家中。」

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諾懿當年感到追夢近10年都無起色，為免令家人擔心，打算視2011年湖南衛視節目《舞動奇跡》為「劈炮」之作，拍完便轉行搵錢養家，可是竟成為人生的轉淚點，「一個打算唔撈的阿伯，遇上北京舞蹈學院出身的後生女拍擋金晨，她充滿幹勁，一起跳4星期，已融化我，令我好有衝勁，但每日練舞13、14小時，對於我不擅跳舞來講是過量運動，去到第7星期，做一個抱拍擋上頭、再跳下來動作，聽到啪一聲，我隻腳已斷骨，金晨來酒店房慰問我時，點起我團火，於是返港找郭富城的骨醫求醫，紮住隻腳再繼續比賽，我們『一諾千金』組合由兩個粉絲，變到半場支持者，贏到冠軍的感覺，我仲好記得。」

欲知專訪詳情，請留意明天（11月14日）明報娛樂版。

（即時娛樂）