【「十年」系列】黎諾懿拍《愛·回家》難分身 李潔瑩以為唔想結婚 (20:24)

【專訪】黎諾懿2011年憑湖南衛視節目《舞動奇跡》而人氣回升，中港台商都爭相邀請拍戲，身價躍升過10萬元一集，令其重建信心，「那刻仍然年少氣盛，覺得邊度跌邊度起，想搞好香港市場先外闖，老婆（李潔瑩）問我點解將一部部Benz推落海，我覺得自己總會掙回來，都不知自己有無揀錯！」

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諾懿返港主演處境劇《愛·回家》，一拍就忙足4年幾，差點為追事業斷送大好姻緣，「我老婆好好笑，跟她拍拖3年，她開始想生BB，但部劇拍到300幾集都未完，她問我『你係咪呃我，話同我結婚，部劇又不斷加集數，係咪不想結，唔好拖住我喎﹗』跟住我拍到500幾集，請了3日假跟她結婚。」

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諾懿跟李潔瑩婚後生了寶貝仔「小春雞」後，事業愈來愈旺，接連拍了《BB來了》、《逆緣》及《不懂撒嬌的女人》等劇集，一線小生地位更加穩坐，性格亦變得隨和：「做這行不止要拍戲叻，與人相處都重要，近幾年學會跟人溝通，令人不討厭我，而且當了爸爸，明白身教好重要。細個覺得自己好叻，不要人幫，只有自己幫人，好怕人蠢，好易燥火，好鍾意鬧人、講粗口，我生肖屬猴，陳拉法幫我改過花名『火猴子』，工作人員笑我講粗口好順耳，老婆都笑過我，不講粗口難以表達情緒，但在兒子面前不可以講，現在自己都收火了。」

欲知專訪詳情，請留意明天（11月14日）明報娛樂版。

（即時娛樂）