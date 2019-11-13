【「十年」系列】黎諾懿不再執著比較 望成為有影響力明星 (20:34)

黎諾懿指梁朝偉、劉德華、鄭伊健、張智霖及古天樂都是榜樣，希望變到他們那般從容，做到有份量、影響力的明星。（劉永銳攝）

【專訪】無綫近年不少小生、花旦離巢，黎諾懿因而增加工作機會，但面對觀眾口味不斷在改變，他稱自己也要努力增值，拍攝高質劇集和節目、轉型做KOL吸納不同層面觀眾，免被淘汰，「我上年拍綜藝節目《懿想得到》反應幾好，了解到觀眾喜好，所以出年拍續集，我會安排跟嘉賓多互動和對談。」

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諾懿坦言平時喜歡交朋友，過去10年就算遇上不順利，身邊人會幫他排解問題，「我近年識到好多不同界別的朋友，從傾偈中長知識，學做生意，成長得好快。不知同行是不是有防護網，始終大家是競爭對手，有心底話、受冤屈，不好意思講，但我愛向鄭伊健呻，不擔心被爆料，異性之中跟李佳芯和田蕊妮最投契。」

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諾懿亦感覺人長大後，不再執著將「奧運六星」拉在一起作比較，當中與馬國明常有聯絡，二人很談得來。現在他會眼光放遠，不太著獎項輸贏，只期望表演得到大眾認可，「梁朝偉、劉德華、鄭伊健、張智霖、古天樂都是榜樣，希望變到他們那般從容，做到有份量、影響力的明星。」

欲知專訪詳情，請留意明天（11月14日）明報娛樂版。

（即時娛樂）