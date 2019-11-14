【《牛下》結局篇】白校長離世好催淚 大爆白布蓋頭虛驚一場 (00:26)

《牛下女高音》周五（15日）大結局，監製黃偉聲「預告」校長（鍾景輝飾）在第28集離世。今晚終於播映這場戲，先安排校長與呂老師（羅冠蘭）浪漫遊電車河又坐渡輪。他開心得知「女高音」的秘密，原來是當年未變聲的憂鬱哥（韋家雄）。他又跟孫女阿雪（黃心穎）排排坐食雪糕，離港在即要返加拿大，說假設每個人的一生有特別使命，這次他返港，已經完成了自己的使命。返家後，累了返房間睡覺，後來阿Nam(張振朗)入爺爺房，發現爺爺已在睡夢中安詳逝世。

這場戲環境特別暗，只有一盞牀頭燈，阿雪沒有呼天搶地，叫了幾聲「爺爺！爺爺！」流下眼淚，令人看得心痛。後來一場追思會，回憶白校長跟「牛下七子」的對話，沒有痛哭流涕一樣好心噏。當年白校長拍攝了「牛下七子」參加歌唱比賽的片段，憂鬱哥是「女高音」真相大白。劇情鋪排淡淡然，觀眾也回味，心穎演送別爺爺的戲有明顯進步，感動人心。不過，29集的預告片段又引網民討論，皆因「大爆」（吳岱融）在病牀上被白布蓋頭。有網民指「大爆」是《牛下》第二個離世的人，斥編劇為何溫情戲要死咁多人……原來是虛驚一場，這幕是「大爆」去做身體檢查而已，他還要跟牛下六子參加歌唱比賽呢！

（即時娛樂）