姜皓文呼籲市民關心獨居長者 (13:06)

民間昨天連續第3日發起「三罷」行動，全港多區有人堵路及示威，令社會民生受影響。姜皓文（黑仔）今日在社交平台呼籲，指有獨居長者或已因送飯義工受堵路影而全日無飯食，目前未知情況如何，希望大家可多關心鄰居，提供協助。

他說︰「❤️❤️❤️請關心一班獨居長者，有社福機構表示昨天已經不能送飯到這些長者家中，他們有些是不能自己進食的，需要義工協助，但因各區堵路，義工已無法到達。昨天已有長者全天收不到飯餸，現在如何也未知。」

「請廣傳這個呼籲📣📣📣，叫各位市民多關心鄰居，特別是附近有獨居長者，或需要醫療協助的人士，請敲敲門，給予他們所需的協助。🙏🙏🙏」

姜皓文的說法惹起爭議，晚上他已將有關帖文刪掉。

社會福利署晚上就有關長者送飯服務的網上呼籲，社署發言人作回應如下︰

社署透過全港95隊受資助的家居照顧服務隊為有需要的長者提供到戶送飯服務。社署今日已聯絡所有受資助的家居照顧服務隊，查詢其為長者提供到戶送飯服務的情況。根據所收集到的資料，各服務隊已因應近期的社會情況安排人手及採取措施為有需要的長者提供到戶送飯服務。如市民發覺有長者因近日的社會狀況而沒有獲得原有的送飯服務，可致電社署熱線2343 2255，社署會盡快跟進。

（即時娛樂）