next

反修例運動引發更多問題,多區頻頻發生示威和衝突,警方連月來在各區狂發催淚彈驅散示威群眾。1999年落選港姐、現年41歲的黃泆潼,日前在facebook發出帖子,表示「昨晚TG帶走了婆婆。Tear gas took my grandma's life last night」。不過,黃泆潼的facebook不久後已沒再見到這帖子,相信她可能已刪帖,或將帖子設定為只限朋友看到。黃泆潼接受傳媒查詢時,只簡單表示多謝傳媒關心,其他事不作回應。

(即時娛樂)