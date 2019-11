名模Rosemary雖然已為人母,但勤練瑜伽的她身材依然弗到漏﹗Rosemary今日在社交網分享她在窗邊非常狹窄的位置上,做出倒立動作,非常厲害﹗她留言︰「When the world is turning upside down, it's an opportunity to gain a new point of view!(當世界顛倒過來時,這是一個獲得新觀點的機會!)」

(即時娛樂)