唐詩詠飾演老師被考起 王浩信解殺手K頭髮永遠唔亂之謎 (18:33)

王浩信、唐詩詠繼《不懂撒嬌的女人》，再次為劇集《解決師》合體。事隔兩年再合作，兩人拍攝時更見默契。王浩信在劇中分飾「殺手K」及「教師O」兩角，播出以來被批評造型變化不大，而且飾演殺手時太Chok，頭髮永遠整齊不會亂。浩信解話︰「沒特定殺手的頭髮一定要亂，希望畫面有藝術感。其實，拍攝有些開槍鏡頭時，頭髮都有點亂。」詩詠笑言︰「007的髮型也不亂，做殺手最緊要型！」

浩信強調兩個角色無論在風格、背景、髮型上也有變化，他為「O Sir」增肥10幾磅、為「殺手K」減肥操肌兼學搏擊。「殺手K」專替人解決問題，浩信現實中遇上問題時卻不願麻煩別人。「我會分拆幾個王浩信出來，自問自答去解決問題，解決不到就會祈禱。」

詩詠首次飾演老師被考起，她說︰「要發惡鬧學生，比學吹長笛更難﹗我努力表現嚴厲一面，卻惡不出樣，一班學生戲內戲外也不怕我。」詩詠自言現實中的她也少發惡，每次拍拖都表現不出女朋友的威力。「只有爆發出來那一下令人驚，之後又風平浪靜，沒有一個男朋友驚我。」她笑言婚前不會為親熱戲設限制，婚後會視乎丈夫意願才決定會否接拍，所以趁仍然單身時可拍就拍。

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（即時娛樂）