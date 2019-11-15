【《牛下》大結局】七子參加平民好聲音 唱出第二春 (01:08)

《牛下女高音》明晚（周五）大結局，雖然白校長（鍾景輝飾）已離世，今晚的劇情都有睇頭。遊子（鄭敬基）解開跟前妻Anita(車婉婉）的心結，鼓勵黑仔（曾偉權）向對方表白。黑仔也幫遊子一把，讓他跟兒子阿朗（林浩文飾）見面。父子關係卻是陌生人，一場車廂內相對的父子戲，尷尬中又表現關心。遊子為當年爛賭而愧對兒子，在送他到火車站的車程中，父子說出心中話，對白好感動。鄭敬基的貼地演技令這個角色加分，至於演兒子的林浩文也討好。

黃河（蔣志光）要返加拿大，六筒（歐瑞偉）給送他留念的禮物是陪他踏單車環島遊，加埋遊子護航，三個男人睇日落好浪漫。預告片中見大爆（吳岱融）被白布蓋頭，有網民誤會大爆又被處死。其實是大爆見醫生身體檢查，醫生錯手將白布蓋著他。

大結局的預告見「牛下七子」參加《平民好聲音》，阿雪也有出現捧場。觀眾有印象《牛下》第一集開場的倒敘，以《Home Alone》配樂，眾人集齊上旅遊巴士，一起出發往參加歌唱比賽的場面。正如編審龍文康所說「牛下七子」經歷了他們的「第二春」，雖然生活依舊但留下了美好回憶。

（即時娛樂）