楊千嬅自爆常遭丁子高批評唱功 還被要求整整個樣？ (13:31)

楊千嬅、丁子高最近參與內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行》，兩人在節目中互相爆料，千嬅指丁子高經常批評她唱歌，又曾提議她整一整個樣﹗

千嬅說︰「我老公常常批評我唱歌的。有一場，我唱完後很開心，覺得今天狀態真的很好。他會說︰『我覺得你下一場，你的綵排時間要長一點，因為我覺得你頭6首歌的嗓子還沒有開。」

丁子高在錄影廠內看片後，不停尷尬地笑，跟其他現場嘉賓說︰「你明白嗎？你明白嗎？」

千嬅在片段中繼續爆︰「我老公會叫我去整一下的﹗」千嬅指住自己的額頭中間及額角位置說︰「很誇張的是，他說︰『你要不要去什麼拉一下這樣子﹗』」語畢更拉一拉高自己的鼻子及眼角，暗示老公提議她隆鼻及做其他整容手術。

丁子高後來解釋，指千嬅不工作的時候非常隨意，而且從來不敷面膜、不塗防曬用品。他說︰「現在不是有些醫學美容，什麼激光呀，我說你去做一下，可能會好一點。你是幕前，藝人得做這個，藝人要對工作有一個責任，臉要保護一下。」

千嬅在微博分享節目片段，留言︰「丁生︰請好好努力去做做美容，不要嚇人👻......加強唱功，請在演出前多預算時間開嗓子。我︰你是最會黑我的經紀人 。🤣😤 #頭號黑粉」

（即時娛樂）