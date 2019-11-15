【赤裸真相】承認曾患憂鬱症延遲出碟 蕭亞軒宣布復出 (16:35)

蕭亞軒（Elva）於1999年11月17日推出首張專輯，踏入出道20周年前夕，她今日（11月15日）在社交平台上載一張性感黑白照片宣布推出新專輯《Naked Truth》，並留言：「Let's Celebrate Our Anniversary . On the road of life, it's not where you go but who you're with that makes the difference . 讓我們一起慶祝屬於我們的20週（周）年紀念日。在人生的道路上，不同的不是你去了哪裡，而是你和誰在一起。 #蕭亞軒出道20週（周）年 #NAKEDTRUTH赤裸真相。」

其實，此專輯早在兩年多前已完成錄音，但因其身心狀態問題導致延遲面世。原來蕭亞軒為了新專輯需要往返美國及台灣故積勞成疾，常常嘔吐導致聲帶受損，生理狀態非常不穩定，甚至焦慮、想哭、失眠，最後累積成了憂鬱症，慶幸男友黃皓（Justin）一直陪伴支持，成為她的最強後盾。蕭亞軒還預告為配合新專輯，新巡演正籌備中。

（即時娛樂）