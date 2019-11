【赤裸真相】承認曾患憂鬱症延遲出碟 蕭亞軒宣布復出 (16:35)

蕭亞軒(Elva)於1999年11月17日推出首張專輯,踏入出道20周年前夕,她今日(11月15日)在社交平台上載一張性感黑白照片宣布推出新專輯《Naked Truth》,並留言:「Let's Celebrate Our Anniversary . On the road of life, it's not where you go but who you're with that makes the difference . 讓我們一起慶祝屬於我們的20週(周)年紀念日。在人生的道路上,不同的不是你去了哪裡,而是你和誰在一起。 #蕭亞軒出道20週(周)年 #NAKEDTRUTH赤裸真相。」

其實,此專輯早在兩年多前已完成錄音,但因其身心狀態問題導致延遲面世。原來蕭亞軒為了新專輯需要往返美國及台灣故積勞成疾,常常嘔吐導致聲帶受損,生理狀態非常不穩定,甚至焦慮、想哭、失眠,最後累積成了憂鬱症,慶幸男友黃皓(Justin)一直陪伴支持,成為她的最強後盾。蕭亞軒還預告為配合新專輯,新巡演正籌備中。

