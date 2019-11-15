【高低鼻孔】被網民質疑整容 張雨綺曬自拍照曲線解畫 (18:25)

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文章日期：2019年11月15日
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張雨綺因為之前拍下的片段被質疑整容，今日她上載自拍照疑似作回應。（網上圖片／明報製圖）
張雨綺的自拍照跟平日打扮得靚靚模樣，給人不同感覺。（網上圖片／明報製圖）
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內地女星張雨綺最近在網上分享美容心得的片段，被發現鼻子有點古怪，鼻孔出現一高一低，引來不少網民討論她有否整容。張雨綺今日在微博曬淡妝的自拍照，並寫有「關掉濾鏡」，似曲線為整容疑雲解畫。
（即時娛樂）
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