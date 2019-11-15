【女方稱被偷拍威脅】賈乃亮李小璐宣布離婚 7年婚姻玩完 (19:42)

內地藝人夫婦賈乃亮與「金馬影后」李小璐，昨晚雙方工作室發表聯合聲明宣布離婚，7年婚姻寫上句號；至於女兒甜馨，兩人今後將共同肩負起作為父母的責任，賦予並陪伴孩子成長。

賈乃亮與李小璐是在媒人董璇介紹下認識後相戀，2012年7月在北京舉行婚禮；同年10月，李小璐誕下女兒甜馨，一家三口過著幸福生活。夫婦二人一直表現恩愛，直到2017年12月，李小璐被拍到在饒舌歌手PG One（王昊）屋企「宿一宵」，爆出背夫出軌事件，之後賈乃亮、李小璐及PG One發聲明澄清相關報道。至2019年10月30日，網上流出疑似李小璐與PG One的親密片段，甚至有兩人的激吻片段。一直保持沉默的賈乃亮，昨晚突然與李小璐發表聯合聲明，宣布離婚，今後共同撫養女兒甜馨。

之後，李小璐再在深夜發長文，說自己遭偷拍威脅，她更因為輿論曾想過輕生，但為了女兒而打消此念頭，「激勵我現在能夠站起來，就是一個母親的一生的責任。我希望我的女兒能夠像所有孩子一樣健康快樂的成長」。李小璐又說自己不是完人，只是一個普通女人、一個普通文藝工作者，她希望大家不要傷害其家人和朋友及涉及到的每一個人。

（即時娛樂）