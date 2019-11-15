【帶老公見張小燕】漏咗請恩師出席婚禮？ 林志玲有話說… (21:44)

「台灣第一名模」林志玲今年6月閃嫁日本組合EXILE成員Akira，兩人將於本周日（17日）在林爸爸的家鄉台南舉行婚禮，場地是有百年歷史的台南第一美術館；據知，婚禮選址台南，是因為林媽媽這幾年受阿茲海默症之苦，目前病情穩定，故孝順女林志玲選擇媽媽當年的結婚地點台南，希望對媽媽的回憶有幫助。雖然婚禮低調舉行，但有指林志玲會在美術館門口鋪紅地氈，她與Akira落車時有一小段距離跟粉絲、傳媒打招呼，不會玩躲貓貓。

婚禮舉行在即，卻有謠言「贈興」；有傳林志玲的恩師洪偉明不爽自己沒在受邀名單中，事後雖收到林志玲補寄的喜帖，但他氣憤難消仍決定缺席婚禮。對此，身為凱渥創辦人的洪偉明透過公司澄清報道為子虛烏有，不解謠言從哪兒來，他說：「這則消息有點好笑也好氣，平常都和林志玲通電話互相關心對方，只要雙方有空檔，都會互約出來吃飯喝下午茶。」洪偉明稱林志玲宣布結婚時，已第一時間致電給他，他也替對方出嫁感到開心及送上祝福；而林志玲舉行婚禮，除親發簡訊邀請他外，這兩天也送出喜帖。洪偉明指收到簡訊時，立刻和林志玲通電話表達祝福，「那天晚上要幫長輩祝壽，自己還是統籌者，所以根本就走不開，感到非常遺憾」。林志玲回簡訊給他表示可惜，並希望洪老師能出席。洪偉明為了彌補缺席婚宴之憾，親自錄製視頻祝賀，希望林志玲與Akira可以幸福永遠，愛到永遠。洪偉明還透露早跟林志玲說好，待她婚後偕同Akira一起見面吃飯，屆時會親自補贈大禮及送上滿滿祝福；可是，現在傳出不實報道，洪偉明為粉碎謠言，事先取得長輩諒解，排除萬難也要參加「女兒」林志玲的婚宴。由於林志玲夫婦這次婚宴不收禮金也不收禮，凱渥公司會將禮金捐贈給志玲姊姊慈善基金會，以幫助更多需要幫助的人。

林志玲亦透過facebook留言說：「可能會忘了睡覺😂 但是絕對不會忘了感恩❤ 希望大家開心每一天😘」反駁有關不實傳言。

至於另一位獲邀出席婚禮的張小燕，因為要前往上海無法參加，但她會獻上萬分祝福。她稱林志玲不收禮金，禮物她就不急著送，「大家不是生疏的朋友，我想送她需要的東西，等她一切忙完，再來想，不要買一些她用不到的東西」。張小燕透露早在金鐘獎拿下終身成就獎，在蔡康永的飯局上，林志玲偕同Akira出席，故大家已見過面，「志玲很渴望愛情，也很多人追，最終得到幸福，我為她開心」。

（即時娛樂）