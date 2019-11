反修例風波引發連串示威及警民衝突,市民的情緒難免受到社會氣氛影響,需要紓緩一下,好像早前涉酒後駕駛被捕、於無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「細龍太」的陳偉琪,她也說自己的身心要靜一靜。今日她在社交平台上載去了西貢萬宜水庫遠足的照片,相中的她穿上sports bra配瑜伽褲,頭戴cap帽,一身運動Look,活力與性感集一身。她留言「Are you living or are you alive? 身心都要靜一靜。🙏」,其中一個hashtag更寫上「strikemovement」(罷工運動),估計她是受到近日社會氣氛影響,有感而發抒發心情。

(即時娛樂)