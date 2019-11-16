【人妻出新碟】楊丞琳邀陳綺貞首度合作「不哭不相識」 (00:08)

人妻楊丞琳相隔3年，將於本月27日推出最新專輯《刪‧拾 以後》，第一首主打歌《節日快樂》首度跟陳綺貞攜手合作；楊丞琳向陳綺貞邀歌時，講述了自己的心情故事，說著說著竟哭了，連陳綺貞也跟著哭，兩人就是這樣「不哭不相識」。楊丞琳很感謝陳綺貞的創作，以及第一次獻出當別人的配唱製作人；陳綺貞也在社交網發文，她表示：「和丞琳合作見識到她的堅持，努力，好唱功還有好記性。謝謝她完美詮釋我的歌，還有信任我製作過程的每一個決定。雖然這首歌由此時的她唱來，貌似在欺負我們這些單身狗，但人生誰不是無時無刻都得面對孤獨的必須？」

MV由楊丞琳及金曲導演陳映之掛名雙導演，雙方首次合作執導，楊丞琳率先提出想法：「用燈光去表現節日的快樂感；用個人去表現孤獨的必須。」心思細膩的她和陳映之導演討論每個鏡頭、每道光束，溝通運鏡、燈光效果，但想不到要和強光對戲可沒那麼簡單，在強力光束中，閉上眼一張開的瞬間，視線就必須要對準鏡頭，不然拍起來就會失焦或是像在翻白眼。

楊丞琳希望配合畫面激烈的感覺，不但加入她狂奔的拍攝，還大膽提出自己淋雨的場景。她說不知道為什麼孤單給人的感覺像是站在雨中，因此除了有燈光對應歌曲的變化，到最後更用下雨呈現孤獨的淒美感。完成拍攝，楊丞琳邊抹身邊表示：「整到自己，但我很願意，因為可以讓整首歌更加的完整。」她回想以前拍戲都是水直接打在臉上，根本沒辦法呼吸，故覺得做歌手是很幸福的。

（即時娛樂）