英皇集團主席楊受成細仔楊政龍的KOL女友黃子菲(Ava),今年7月時宣布有喜,預產期將在明年初。一直未肯透露胎兒性別的她今日在社交網上載粉紅裙仔照片,留言宣布佗女︰「My baby girl. Can't wait to see you 💕.」早前也宣布佗女的許芷熒留言︰「Wow wow congratulations Ava! Our girls can be best friends 😍😍😍😍.」

(即時娛樂)