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感冒菌入腸 何雁詩嚴重腹瀉︰洗手間門口也離開不了 (14:24)

文章日期：2019年11月16日

何雁詩原來近日被病魔纏身，感冒菌入了腸胃，結果不斷肚屙。她在社交網留言︰「現時心情...感冒菌入腸胃第六天，莫說家門，洗手間門口也離開不了。😪🤧😪🤧😪🤢😪 #祝大家身體健康」

（即時娛樂）

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