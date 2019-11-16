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感冒菌入腸 何雁詩嚴重腹瀉︰洗手間門口也離開不了 (14:24)
文章日期：2019年11月16日
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何雁詩感冒菌入腸胃，至今仍未康復。（何雁詩Instagram圖片 / 明報製圖）
何雁詩在社交網留言透露病況。（何雁詩Instagram圖片）
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何雁詩原來近日被病魔纏身，感冒菌入了腸胃，結果不斷肚屙。她在社交網留言︰「現時心情...感冒菌入腸胃第六天，莫說家門，洗手間門口也離開不了。😪🤧😪🤧😪🤢😪 #祝大家身體健康」
（即時娛樂）
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