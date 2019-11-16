感冒菌入腸 何雁詩嚴重腹瀉︰洗手間門口也離開不了 (14:24)

何雁詩在社交網留言透露病況。（何雁詩Instagram圖片）

何雁詩原來近日被病魔纏身，感冒菌入了腸胃，結果不斷肚屙。她在社交網留言︰「現時心情...感冒菌入腸胃第六天，莫說家門，洗手間門口也離開不了。😪🤧😪🤧😪🤢😪 #祝大家身體健康」

（即時娛樂）