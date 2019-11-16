【學海無涯】馬浚偉計劃修讀中醫學 原因與亡母有關 (15:27)

馬浚偉近年重返校園，目前在北京修讀行政人員工商管理碩士課程，計劃明年畢業後再報讀中醫學課程。近日，他一有時間就閱讀跟中醫有關的書籍，為課程做準備，非常用功﹗

馬浚偉昨日在社交網上載一本本貼了發黃舊剪報的筆記簿照片，解釋決定修讀中醫學的原因。他說︰「最近，我有幾個好朋友，聽說我打算在明年工商管理碩士（EMBA）畢業後去讀中醫，他們打死不相信我真的在計劃和安排！好吧，朋友，是真的！」

「我媽媽在我六歲時確診癌症，但她却（卻）是個何等堅強樂觀的人！在她患病的22年，她一直有『剪報』這個習慣，而所剪存的文章內容幾乎全都是關於中醫藥和食療等資訊！原因很簡單，我知道，她要照顧好自己，但更要照顧好我們！還記得這兩本厚厚的黑紅硬皮簿內的一些珍寶，也有我曾經幫忙剪存的。」

「這兩本硬皮簿保存著（着）的情和思，超過四十年歷史了。而我，也把它保存至今！我學醫，不是為成醫，而是為成全！願人人身體健康！祝福，阿們！」

馬浚偉的母親於1999年逝世，他因自責要求母親做手術，母親完成手術後卻因細菌感染以致急性肺炎過身，結果患上抑鬱症及驚恐症，8年後靠信仰才能慢慢康復過來。

（即時娛樂）