林志玲Akira婚禮流程曝光 市政府高度重視擴大封路範圍 (13:52)

林志玲與Akira的婚宴場地是有百年歷史的台南美術館一館。（中國時報圖片 / 明報製圖）

林志玲與日本組合EXILE成員Akira今日在台南美術館一館舉行「世紀婚禮」，筵開12圍，只邀請至親好友參加。雖然只屬小型婚宴，但獲當地市政府高度重視，考慮到交通與婚宴順利，宣布下午4點起擴大封街範圍。

據台灣傳媒報道，林志玲與Akira的婚禮將於下午3時20分開始，林志玲將在「全台吳氏大宗祠」舉行出閣儀式及進行傳統習俗「喝新娘茶」，Akira將在此掀起新娘的頭紗並交換戒指。場地旁被一對新人包下的日式甜點名店「霜花亭」則作為儀式會場的延伸，讓觀禮親友們享用點心。

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傳統儀式結束後，一對新人將前往台南美術館一館，下午5時先舉行酒會，6時正式開始婚宴。據知，林志玲與Akira極可能從大門直接進入會場，有望跟場外媒體及粉絲打招呼。市政府考慮到屆時或出現人潮或車潮，決定下午4時擴大封路範圍，包括一館前的南門路及友愛街十字型道路。

由於台南美術館禁止以明火烹調食物，所有菜色將由距離三分鐘路程的晶英酒店即時外送，婚宴菜色將融合呈現台灣及靜岡特色。一對新人在婚宴後將前往在晶英酒店內的泳池邊舉行的After Party。

（即時娛樂）