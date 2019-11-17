首度談與李榮浩遠距離戀愛 楊丞琳：不能抗拒的孤獨 (17:45)

楊丞琳今日於西門町為新專輯《刪‧拾 以後》舉行預購簽唱會，受訪時，她談到跟陳綺貞合作的新歌《節日快樂》，楊丞琳說：「這首歌不是講快樂，會空虛，跟遠距離戀愛有關係，很難經營的，我超有資格唱這首歌。」楊丞琳跟丈夫李榮浩結婚兩個月，回想戀愛時相隔兩地，她首度談及兩人這段異地戀所經歷的孤獨痛苦感，她說：「一年365天，我有300天都是孤獨的，我們一個月平均見面3、5天，我最適合唱孤獨的歌。」

她還憶述某年聖誕節的孤獨感受，「某年聖誕節，朋友超多，我非常惱怒，聲音吵，很刺，我希望在的人不在，很沒有意義，我不想那麼做」。楊丞琳把這些感受告訴陳綺貞：「我邊講邊哽咽，後來大喊，一直跟她說對不起，她也喊了，嚇死我！」楊丞琳稱那一刻顧不得跟陳綺貞說話時旁邊是落地玻璃窗：「我一直經歷這種孤單感。」不過，她沒有抱怨，因為李榮浩也經歷她同樣的感覺，不能抗拒的孤獨。她又說：「遠距戀愛需要自我調適，撐不過的就是受夠了，要給對方的踏實感。」

其間，楊丞琳又自爆今早起牀被突然失聲嚇親：「嘴巴動，聲音不在了，首次遇到。雖然喉嚨沒痛，粉絲排隊辛苦，我卻沒唱到，回去一定會睡不好，等我稍晚狀況可以了再唱。以前我一定照唱，但現在凡事不能勉強，該刪則刪。」到了簽唱會後段，楊丞琳突然開聲並補唱《節日快樂》，令粉絲開心尖叫。

（即時娛樂）