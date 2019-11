陳冠希(Edison)胞姊陳見飛(Tricia)現時長居美國,今日Tricia在instagram上載一張跟黑人大隻男的親密照,相中她和大隻新歡共坐一椅,二人情深互望,Tricia還介紹新男友名叫Orlando Deral,原來其男友是健身教練,Tricia冧爆留言:「My love ~ Orlando ~ He makes me laugh. He makes me feel loved. He cherishes me. He's my future. He is exactly who I have been praying for.」

Tricia表示男友經常逗她笑,令她感受到愛,而男友又珍惜她愛惜她,更是她的將來,還大讚男友是她夢寐以求要找的人呢!

當Tricia公告戀情後,弟弟Edison亦有畀Like,而韓君婷和伍允龍亦畀Like,不少她的朋友亦送上祝福。翻查Orlando的ig,確實有不少健身照片,狂騷結實身形。

(即時娛樂)