【「藏頭詩」喜宴食譜有玄機】林志玲嫁得出：大家可以安心了 (21:59)

林志玲與丈夫Akira（黑澤良平）今晚在台南美術館1館舉行婚宴，壯觀程度媲美貴族婚禮。林志玲父母、Akira父母、蔡康永、小S（徐熙娣）夫婦、陳怡蓉夫婦和邱瓈寬等，應邀出席婚宴。

較早前林志玲致辭時表示，在座的都是人生中非常重要的貴人、恩人，要大家不用再擔心她「嫁不出去」：「可以安心了，我覺得現在我們一起，不會再孤單，有更多的能量，有更多的溫暖可以傳遞給大家，希望我們可以共創美好夜晚，please enjoy﹗謝謝﹗」

Akira也感謝大家參加他和林志玲的婚禮，接著他以日文傳達謝意：「我剛剛和妻子及父母在吳氏宗祠舉行婚禮、立下誓約，這次會選在台南舉辦婚禮，因為這裡是對志玲的祖母、爸媽和家人充滿回憶的地方。」

另外，婚宴菜譜由林志玲父親林繁男親筆寫下藏頭詩：「良辰美景迎嬌娘、平安起家如意郎、愛如珍寶情意長、志盈心滿譜天慶、玲瓏剔透賀滿堂」，5句詩首字合起來正是「良平愛志玲」，果然夠心思。

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（即時娛樂）