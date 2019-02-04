【帛金？】YouTuber梁嘉銘捐星火$100,001 急刪相兼道歉 (15:38)

香港人氣YouTuber梁嘉銘（Ming仔）擁有幾十萬粉絲，近日因為接了電視台的工作，引來部分粉絲，卻流失了不少支持者。Ming仔亦有發文解釋：「關於單job，其實反修例風波前已在進行中，接住社會發生咁多不公嘅事，都好掙扎，思前想後，我選擇咗尊重專業精神，完成埋工作再算。今次應該係我handle得最差嘅一次（包括呢個post），唯有老實認錯，同各位真心說聲抱歉 但呢次恐怕避免不到令大家失望了。無論各位接受與否，我都會吸（汲）取今次教訓。」

Ming仔期後上載捐錢給星火基金的支票（港幣100,001元），即被網民大罵他是「畀帛金」，他隨即刪除相片，又再度為事情解畫：「今朝捐左（咗）張一蚊尾數嘅支票俾（畀）星火，實屬無心之失。之前我應承咗大家會捐出show錢五陪（倍）以上，但避免直接揭露合約上show價，我加多左（咗）一蚊上去。心情太亂，冇思考清楚，入左（咗）個唔老禮（嚟）嘅數目。完全理解大家嘅憤怒，我為我嘅疏忽和連番處理失當再一次誠心同大家道歉，錢已再入一次，今次現金。不求原諒，只希望遲來的綿力可以幫到有需要嘅人。」

（即時娛樂）