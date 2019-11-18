【廣東組班】排《南海》中國版 高志森：冇興趣理個別團員政治立場 (16:35)

高志森目前身在銀川拍攝紀錄片《寧夏文化旅遊》（暫名），有指由高志森執導﹑謝君豪擔任男主角的舞台劇《南海十三郎》，原定2020年4月於西九戲曲中心上演15場，但有傳因台前幕後辭演抵制，此劇將會取消演出。

高志森坦言在西九戲曲中心15場之演出計劃確定押後，但押後原因非因受劇團工作人員辭演影響，而是與近日香港局勢有關，「我們本來定了在11月15日拍造型照，但是近日香港治安環境不佳，經與謝君豪及投資方、贊助商商議，大家都覺得在這種惡劣情況下演出，對票房與工作人員安全兩方面都有影響，最後決定押後演出。我團視《南海十三郎》為藝術作品演出，不應與政治混為一談。我沒有時間和興趣去理會個別團員的政治立場，押後的决定是我和謝君豪共同同意的」。

高志森相信香港一定會經歷一段經濟低迷日子，所以他決定在廣東組班，排《南海十三郎》中國版：「這是我的商業決定，因為這個劇投資很大，我所有朋友都支持押後香港的演出計劃，把《南海十三郎》中國版先在中國巡演，10個城巿演出超過30場。」

謝君豪也公開表明：「其實並非取消，而是押後。高先生和我商量過後，認為鑑於現時社會的情況，把演出押後是最適合的做法，所以我們現在先停一停，等情況穩定下來，我們再繼續籌備。」

（即時娛樂）