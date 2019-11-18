【淚灑林志玲婚禮】與舊愛小S擦身而過 黃子佼：老天安排 (16:57)

林志玲與丈夫Akira昨日於台南舉行世紀婚禮，黃子佼有份獲邀出席。今日黃子佼錄製綜藝節目，自爆昨日看到林志玲進場時，氛圍真的太幸福，他忍不住落淚；又指在現今動盪的社會中，看見幸福是最美好的事。他透露林志玲一開始想低調，是Akira提議回台南舉行婚禮，讚對方非常貼心。黃子佼稱婚禮前曾跟林志玲及Akira一起吃飯，席間Akira完全不睇手機，就陪伴在林志玲身旁，讓他感覺到滿滿甜蜜，他還自嘲：「有時候耿如（黃子佼女友孟耿如）的聚會，我也會想躲，他（Akira）居然可以在不同語言的環境，吃飯3、4個小時，他真的很了不起！」

黃子佼因為有事，無法參加林志玲昨晚的婚宴，女友則要上課而缺席，因而與他的舊愛小S（徐熙娣）擦身而過，對此，黃子佼苦笑說：「大家怎麼還這麼奇怪？」他更說看到電視台訪問市民，表示最想看黃子佼與小S，讓他沒好氣說：「拜託路人朋友不要這麼八卦，真的是傻眼。」他強調真的是老天安排，完全沒有要躲誰。

至於小S今日就在微博留言祝福林志玲，她說：「志玲，要永遠幸福喔！好好跟先生享受2人世界，演藝圈不是很重要的！」

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（即時娛樂）