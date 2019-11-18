【專訪】自嘲冇賣點 唔介意當「脫星」 丁子朗視周柏豪偶像 (17:38)

丁子朗平時在節目都有騷肌，而他自爆偶像是周柏豪（小圖）。（劉永銳攝/劇照/資料圖片）

台慶劇《解決師》除有視帝王浩信、視后唐詩詠擔正演出外，劇中一股「青春風暴」卻為觀眾帶來驚喜和新鮮感，三位「94後」演員丁子朗、容天佑及郭思令人印象深刻。

現年22歲的丁子朗，參加2016年《香港先生》入行後，近年獲公司力捧，其陽光男孩形象，加上結實body及小酒窩，笑起來特別親切，觀眾緣甚佳的他，被譽為無綫新一代「小鮮肉」。

丁子朗在劇中飾演「高喜俊」，對於有份參與台慶劇，還要面對視帝視后，丁子朗直言壓力一定有，但無論戲內戲外，兩位都是很好的老師，盡量不會給他們壓力，並主動踏出第一步，伸出友善之手，「我很煩的，經常問浩信點做，他也很願意教，慢慢大家就好似變了師徒關係，到現在我仍叫浩信做『O Sir』」。對於不時在劇集或其他節目騷肌，丁子朗笑言不介意當「脫星」，因自己沒什麼賣點，墨水又不夠，唯有靠外殼。

丁子朗坦言成為一個演員是他由細到大的夢想，希望觀眾會記得他演過的角色名；同時，丁子朗視周柏豪為學習對象，欣賞對方做戲認真，以及很有個人想法；而影帝梁朝偉和劉青雲也是他的偶像，特別喜歡看梁朝偉的《花樣年華》。

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（即時娛樂）