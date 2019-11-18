【專訪】容天佑演小角色不感氣餒 跟舊愛林穎彤冇聯絡 (18:12)

曾在2011年參加《功夫新星》並獲第3名的容天佑，在《解決師》內演丁子朗好友。現年24歲的天佑已有8年戲齡，演出經驗比丁子朗多，雖然多演不起眼角色，有的甚至連角色名也欠奉，但他從未氣餒，亦沒想過轉行，只曾擔心過經濟問題，「讀訓練班時試過跟另一位同學去做樓面掙錢，當時300元一天，但泊車錢已用了210元，唯有安慰自己當實踐，之後演這類角色都有經驗，最差時也試過要問人借60元，戶口才湊夠100元可提出來」。

天佑擁有跆拳道黑帶四段，還是李小龍創立的截拳道第五代傳人，「我4歲學跆拳道，8歲學截拳道，因兒時身體不好，所以家人便帶我去學，當時都是喊住學，沒想到現在用得著。15歲時我參加了《功夫新星》，之後跟公司簽約，打算邊讀書邊工作，因為我很怕讀書，所以中學畢業後就去考藝員訓練班。我原本是因為怕讀書，所以去做戲，但現在是因為想做戲，而要去讀書，因為發現做戲都需要很多知識」。

談到當年跟林穎彤拍拖時，有傳林媽媽嫌棄他耽誤女兒發展，故兩度棒打鴛鴦，是否很大打擊？容天佑表示不會，會尊重對方和對方家人，雖然大家已沒聯絡，但都會支持對方工作，他亦自爆現時有位圈外女友。

在劇中與丁子朗飾演「小couple」的24歲郭思，本身是一名模特兒及網上KOL，亦做過「美女學徒」。郭思表示劇組是透過Ig聯絡她來試鏡的。郭思雖然有幕前經驗，但拍劇卻是「初哥」，還要越級跟視帝、視后對戲，她笑言雖然沒給自己太大壓力，但都是很認真對待，相比騰雞，反而興奮多一點，「心情當然緊張，因平時只可以從電視入邊見到他們，但他們真人都很好，沒有距離感，亦很願意教我們」。

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（即時娛樂）