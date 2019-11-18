鄭敬基親身見證理大示威衝突 望國際醫療組織介入救傷者 (18:26)

示威者與警方連日來在理工大學持續發生衝突，今日不少家長去到理大附近範圍，擔心子女的安全問題，並希望警方讓他們入內與子女見一面。藝人鄭敬基剛巧在現場出現，原來他打算以「見證者」身分，親身見證這一幕歷史時刻，好讓日後將事實公諸於世。

相關新聞：【盡力拯救】何韻詩心痛理大學生：點解承受咁嘅折磨

鄭敬基透過話音短訊回覆《明報》，他說：「我已經離開咗（現場），頭先第一次放催淚彈時，現場比較有經驗嗰啲人話畀我聽，呢個位唔安全，你快啲走啦，你又只得個口罩，隨時『速龍』會衝出嚟捉人，今朝都有人提過。我就行咗未夠10秒，跟住就有人衝出嚟，喺後面掟催淚彈，跟住有成百幾、二百人同時間走。依家自己能夠做嘅嘢，只有體察一下、見證一下，我已經返咗屋企，沖洗咗啲催淚煙。」

相關新聞︰【生命影響生命】鄭敬基盡己力救救理大：這才不枉此生

提到有位女士在現場哭訴，鄭敬基說：「我剛巧在好後面，見到她好傷心嗌咗好耐，朋友及社工陪住她，睇吓附近有冇朋友親人支援她。我都覺得她好勇敢，知道子女在入面的時候，我們可以做些什麼呢？只可做個見證者，講番畀人聽，希望多些國際組織可以介入，以人道立場進入去，香港連自己的醫護也不准進入，可不可以畀紅十字會、宣明會、Save The Children、無國界醫生等介入呢？這些我們香港人都聽過，就算戰亂地方都可以入去救人，會停火的，唔通香港有例外，這是否一個罪行呢？」

相關新聞︰【繼續發聲】為示威者打氣？ 王宗堯：沒有輸的餘地了

相關新聞：【1983年理大畢業】邵仲衡呼籲警方允許校內所有人和平離開

（即時娛樂）