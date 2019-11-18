【盡力拯救】何韻詩心痛理大學生：點解承受咁嘅折磨 (18:59)

理大情況仍然嚴峻，全城都關注此事件，不少圈中人都發聲「救救理大」，包括理大舊生邵仲衡﹑梁芷珊，而鄭敬基亦到理大附近協助，阮民安﹑王宗堯﹑導演張堅庭和影帝黃秋生亦在網上發聲。

何韻詩對事件十分擔心，徹夜難眠的她今日不停在facebook作出呼籲，她說：「尋（噚）晚到剛剛都唔太敢走，頭先終於被勸回家休息吓，okok，補一補給轉頭再返去。

睇住班細路咁奮力對抗、拼命想衝出圍城，結果幾次都折返，知道佢地（哋）感到灰心，並且得悉裡（裏）面傷者無數，極心痛。佢地（哋）真係細路嚟咋，點解要承受咁嘅折磨？人心肉造，見到尋（噚）晚咁嘅畫面，正常人都會擔心、震驚。

全晚周圍幾多想去幫忙、但其實唔知可以做到咩，都寧願留到最後、幫手set路障、或者坐喺架車度等通宵都唔想開走嘅香港市民。大家非親非故都咁為班學生手足著緊，呢個所謂校長，為人師表冷血至此，枉為人。

總之，班學生咁難都無放棄，我地（哋）今晚要用最大嘅人數，無論幾難幾驚都要用自己最大能力去拯救佢地（哋），做到幾多得幾多。今晚七點尖沙嘴，全人類！不能留下任何一位不顧。」

伍家謙昨晚亦曾說：「理大個校長去咗邊？學校發生咁大件事，你影都唔見？你做咩校長呀？你做咩校長呀？」

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（即時娛樂）