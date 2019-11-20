Mirror取笑花姐普通話「好爛」 Ian爆AK瞓覺扯鼻鼾磨牙 (18:32)

男團Mirror於本月3日成軍1年，趁機推出新歌《Reflection》，一班大男孩還飛到台灣拍MV，實行以靚人靚景，答謝樂迷厚愛。

Mirror的舞蹈亦成為了今次〈《Reflection》的焦點所在，排舞師再次挑戰Mirror能力，舞步更見複雜及密集，Lokman指拍攝MV期間，他們每跳完一次都要休息10分鐘，才可以繼續拍攝下去，是不能不停跳的，最終花了22小時，才完成拍攝工作。

今次赴台拍攝MV，少不免要以普通話溝通，Mirror眾成員被問到誰的普通話最爛時，估不到眾人直指是花姐：「花姐同導演溝通時，用廣東話的，但導演只懂普通話。」Anson Lo此時即插嘴：「花姐！不如你用普通話語介紹Mirror。」花姐不甘示弱，假裝生氣道：「你是否想炒呀？」AK也搭訕：「不如你用普通話講『你係咪想炒呀？』」此話一出，花姐也即時語塞，現場即時笑聲不斷。

Mirror各成員各有各忙，成軍以來是首次一同出差，大家十分興奮，飛抵當地首晚，眾人吃火鍋，不過說到難忘事，反而是眾人的快速入睡能力，成員Jer表示：「原來大家都好瞓得，所以我已經見過所有人瞓覺個樣，仲要好快瞓著，好勁！」Ian還大爆AK睡覺小秘密：「AK睡覺時會磨牙，我本身已預他會扯鼻鼾，但沒想過扯鼻鼾和磨牙打孖上，搞到我不能入睡！」

（即時娛樂）