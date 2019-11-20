【擺紅線陣拍MV催姻緣】Aka捍衛底線 堅拒遭背叛 (18:48)

女子組合Super Girls（SG）隊長趙慧珊（Aka）近日推出第3首「單飛」新歌《底線》， 歌曲講述每個人對於每件事都有一條底線，總會盡力守護著，Aka表示︰「每個人在任何一段關係，都需要有底線，因為你去愛對方，或者對方有些逾越，他們慢慢行前一步，你慢慢退後，包容變縱容，若你已失去底線，即代表你已失去自己，便不能夠去得到別人的愛，所以我覺得任何情況下都要捍衛自己的底線。」

日前Aka抱病上陣為新歌拍攝MV，雖然她已病了3個星期，但為免阻礙拍攝進度頂硬上，她說︰「這幾星期已吃了好多抗生素，而拍攝的早上因為我吃了抗生素，不斷肚屙和胃痛，感覺有點天旋地轉。」今次MV除找來黃溢濠擔任MV男主角，導演為突出歌曲《底線》亦花盡心思，特設「紅線陣」，單身的Aka打趣表示︰「這個紅線陣非常厲害，可以令我識到男朋友，所以拍完這個MV，大家拭目以待！」

提到自己在一段關係中的底線，Aka直言曾經因為愛一個人而消失，她表示︰「細個時set到好高，曾經遇到一個好愛的人時，我無限量下降自己的底線，甚至乎變成沒有底線。」不過Aka笑言最終「覺醒」︰「我發覺這樣不能接受的，當你每一次的讓步，其實對方是不會尊重你的，經過不少的經歷令我成長，任何事如果過了底線你都要出聲，不可以不發聲。」

問到現在的底線，Aka堅決向背叛說不︰「我自己的底線，在每一段關係內，不論是友情和愛情，不要出現背叛，背叛是傷害到你的，有一次便有第二次，這個是我的底線！」

（即時娛樂）