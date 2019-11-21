陳奕迅25場紅館演唱會宣布取消︰無法就改期作出承諾 (14:26)

陳奕迅（Eason）原定下月9號起舉行25場跨年演唱會《陳奕迅 Fear and Dreams 香港演唱會 19/20》，主辦單位宣布鑑於近日社會情況，決定取消全部場次，並安排退票退款，聲明內容如下︰

《FWD富衛保險 陳奕迅 Fear and Dreams 香港演唱會 19/20》是Eason闊別紅館六年後的首個香港大型演唱會，經連月籌備綵排，台前幕後已一切準備就緒，要將最精彩的演出呈獻給期待已久的樂迷。

但鑒（鑑）於近日情況，考慮到是次演唱會將於兩星期後舉行，我們實在無法預計和保證25場演出期間的觀衆安全和相關交通配套。經過與合作單位多番商議後，今天沉重宣布取消原定於紅磡香港體育館舉行的全部25場演唱會並將安排退票退款。

這決定對我們來說是極為艱難。除了時間、心血、努力和經濟的損失，我們同時承受近二十萬名觀眾和歌手的失望和失落。由於涉及觀眾人數龐大、申請演唱會場地和演職人員檔期配合等問題複雜，請恕我們無法就改期演出作出承諾。

原定於2019年11月25日起可提取經城市售票網公開發售門票的安排將會取消，已購票人士毋須前往提取門票。有關退票退款安排，我們與有關機構協商後，將於2019年12月18日於以下平台作出公佈（布），敬請留意：

1） ESL Ltd facebook專頁 (www.facebook.com/ESLLtdOfficial)

2） 陳奕迅官方網站 (www.easonchan.net)

3） Universal Music Hong Kong Facebook 專頁（www.facebook.com/UniversalMusicHongKong）

4） UM Webzine Facebook 專頁 （www.facebook.com/umwebzine）

5） 城市售票網網頁（www.urbtix.hk）

6） 香港體育館網頁（www.lcsd.gov.hk/tc/hkc/index.html）

我們對是次取消深感歉意，請觀眾體諒。我們感激樂迷對Eason一直以來的支持。希望日後能夠再次成功申請紅館檔期，讓Eason在紅館為大家帶來更完美的演出。

主辦機構：ESL Ltd

2019年11月21日

（即時娛樂）