Joey Tang九展開騷 陳慧琳李克勤鄭中基群星撐場 獨欠... (16:01)

鄧建明（Joey Tang）昨晚在九展Star Hall舉行《Music Playground 2019演唱會》，請來大批圈中人好友上台合唱，包括陳慧琳、鄭中基、李克勤、蘇永康、何婉盈等，惟許志安因「安心事件」停工至今，未有現身。Joey彈奏安仔的《一加一減你》時說︰「原唱者來不到，今天找另一個安仔來唱。」語畢，C AllStar的On仔現身舞台說︰「不好意思，我不是許志安，我是陳健安。」

陳慧琳獻唱《風花雪》，回憶全靠Joey讓她通過試音，她才有機會做歌手。Joey說︰「當年試音已知Kelly是人才，Paco（黃柏高）說簽了她才試音，陳少寶都讚Kelly有潛質做天后。」陳慧琳撒嬌：「早講，我當時很驚，他很Cool，以為他很惡。」李克勤與Joey合唱《紅日》，他坦言很欣賞Joey彈結他時表情豐富，Joey卻叫他不要學︰「我拍攝電影《拾芳》時，田雞（田啟文）說我的表情太跳。」

Joey又說他對《紅日》這首歌有情義結︰「為了這首歌，我第一次非常認真地入錄音室錄歌，負責彈奏及做和音。」不過，後來出場的鄭中基卻自爆他才是《紅日）的真正和音。他說︰「Joey唱和音，不收貨，於是叫我去補和音。」

（即時娛樂）